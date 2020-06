Tesla autopilots nepamana apgāzušos kravas auto un ietriecas tajā

To uzskatāmi pierāda incidents, ko novērošanas kameras fiksējušas uz labi iekārtotas vairāku joslu šosejas Taivānā. Video materiālā redzams, ka maģistrāles divas no trim joslām bloķē uz sāniem apgāzies furgons. Lai gan situācija ir nepatīkama, izskatās, ka cietušā auto vadītājs paša spēkiem ir izkļuvis no mašīnas un pie sadalošās joslas gaida glābējus, kamēr pārējie transportlīdzekļi nedaudz piebremzē un negadījuma vietu apbrauc.