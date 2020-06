Kaķis + cūkgaļa; bērzs + jaunie kartupeļi; putekļu ērcīte + garneles jeb kādi ir alerģiju pāri?

Tā dēvēto krustenisko alerģiju mehānisms ir salīdzinoši vienkāršs – dažādos šķietami atšķirīgos alergēnos sastopamas līdzīgas aminoskābes un to kombinācijas, ko jutīgāks organisms atpazīst kā svešas. “Katra viela sastāv no noteiktām olbaltumu struktūrām, ko veido aminoskābes un to kombinācijas, bet noteiktiem augiem, produktiem, putekšņiem vai putekļu ērcītēm dažas šo aminoskābju kombināciju struktūras ir līdzīgas pēc sastāva. Tāpēc, ja cilvēkam ir alerģiska reakcija pret vienu produktu, līdzīga reakcija varētu izpausties arī pret citu produktu, kurš sastāva ziņā ir “radniecīgs”,” skaidro alergoloģe Ieva Cīrule.