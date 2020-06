Līdz pirmdienai ierobežota satiksme no Apšuciema līdz Plieņciemam

Rīgas apkārtnē būtiskākie remontdarbi notiek uz Jūrmalas šosejas (A10), posmā no Rīgas līdz Jūrmalai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam un uz Vidzemes šosejas (A2) no Garkalnes līdz Sēnītei, kur turpinās asfaltēšanas darbi un satiksme novirzīta pa vienu brauktuvi.