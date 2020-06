No leģendārajiem "Nokia" tālruņiem līdz "iPhone" jeb kā 20 gadu laikā mainījušās tehnoloģijas

No mobilajiem telefoniem līdz viedtālruņiem

2000.gadu sākumā mobilie telefoni tikai sāka savu uzvaras gājienu, bet šobrīd to "pēcteči" - viedtālruņi - ir kļuvuši par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Sākotnēji mobilo telefonu iespējas bija daudz ierobežotākas, un ne katram telefonam bija kas mūsdienās tik ierasts kā, piemēram, fotokamera. Pirmais mobilais telefons ar kameru tika laists pārdošanā 2000.gadā Dienvidkorejā, un tas varēja uzņemt 20 attēlus 0,35 megapikseļu izšķirtspējā. Pagāja vēl vairāki gadi, līdz kameras parādījās visos telefonos.

Viens no pasaulē pārdotākajiem telefonu modeļiem šī gadsimta sākumā bija "Nokia 3310". Šim modelim bija taustiņi un pavisam neliels, melnbalts ekrāns. Tam nebija ne kameras, ne lietotņu vai savienojuma ar internetu - tikai iespēja zvanīt un sūtīt SMS. Teju vienīgās personalizācijas iespējas bija zvana signāla vai ekrāna fona attēla nomainīšana. Izklaidei nācās iztikt ar četrām vienkāršām spēlēm.

Vēl pirms mazāk nekā 20 gadiem noskatīties televīzijas raidījumus nemaz nebija tik vienkārši - ja gribēji redzēt savu iecienīto seriālu, vajadzēja sekot līdzi televīzijas programmai un būt mājās laikus. No rītiem un pēcpusdienās bērni skatījās animācijas filmas, savukārt vakaros ģimene sapulcējās, lai kopīgi skatītos dažādus raidījumus vai filmas.

Nedaudz vēlāk kasetes aizstāja DVD diski un atskaņotāji, un cilvēki mājās sāka veidot gluži vai filmu bibliotēkas. Lai gan DVD diski vēl nav izzuduši, tagad ir daudz ērtāk izmantot tādus straumēšanas pakalpojumus kā "Netflix", kuros filmu un seriālu izvēle ir nesalīdzināmi plašāka. Gan straumēšanas platformām, gan televīzijas kanāliem var piekļūt no dažādām viedierīcēm un ierakstīt raidījumus, lai noskatītos tos vēlāk.

Bija laiki, kad mūziku klausījāmies no kasetēm vai kompaktdiskiem. 2000. gados pārnēsājamos kasešu atskaņotājus, piemēram, "Sony Walkman" nomainīja pārnēsājamie kompaktdisku atskaņotāji. Lai ārpus mājām klausītos mūziku, vajadzēja nēsāt līdzi gan pašus diskus, gan austiņas un palielu atskaņotāju, kas neietilpa bikšu kabatā.

Piemēram, mūzikas straumēšanas platformā "Spotify" ir pieejami vairāk nekā 50 miljoni skaņdarbu, kurus var klausīties jebkurā mirklī, ja ir pieeja internetam. Līdz ar to, ja vēlies klausīties mūziku, šobrīd vajadzīga tikai viena ierīce - telefons.

Pirms 20 gadiem datori bija galvenokārt stacionāri un aizņēma daudz vietas, to monitori varēja būt pat 30 centimetrus biezi. Datoru operatīvā atmiņa pat nesasniedza 1 gigabaitu - tā bija vairākas reizes mazāka nekā parastam mūsdienu viedtālrunim. Laika gaitā datori ir kļuvuši ātrāki, izmērā mazāki, vieglāki un ar lielāku iebūvēto atmiņu. Tagad biežāk sastopami ir portatīvie datori un planšetdatori, kurus var ērti pārnēsāt somā.

Runājot par tehnoloģijām, nevar aizmirst, ka aiz to attīstības stāv neskaitāmi cilvēki. Tikai apgūstot dažādus eksaktos priekšmetus, var saskatīt, kā mūsu ikdienu iespējams vēl vairāk atvieglot, izstrādājot un ieviešot arvien jaunas tehnoloģijas. To, cik ļoti dažādi digitālie rīki un viedierīces palīdz darbā un mācībās, īpaši varam redzēt pēdējo mēnešu laikā, kad visā valstī izsludināta ārkārtas situācija un lielākā daļa aktivitāšu norit attālināti. Arī šī situācija likusi cilvēkiem aizdomāties par to, kādas tehnoloģijas vēl būtu nepieciešamas. Tāpēc atliek vien nedaudz pagaidīt, lai redzētu, kādus izgudrojumus mums nesīs jauniegūtā pieredze.