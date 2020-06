KP: Kultūras iestādes iekļauj konkurenci ierobežojošus noteikumus biļešu tirdzniecības iepirkumos

Biļešu tirdzniecības uzņēmumi gūst ienākumus no tirdzniecības vietu, tostarp valsts un pašvaldību kultūras iestāžu un kapitālsabiedrību komisijas maksām par biļešu pārdošanu, kā arī no patērētājiem papildu piemērotās apkalpošanas maksas par biļešu iegādi internetā. Atkarībā no izvēlētā biļešu tirgotāja tās tiek noteiktas gan fiksētas maksas veidā līdz 1,5 eiro par vienu biļeti, gan procentuālā formā - līdz 7% no biļetes summas.