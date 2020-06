Pedagogs: Studiju un karjeras izvēlei jābūt pašu bērnu rokās

Mūsdienās liela daļa skolēnu ir vienlīdz talantīgi visos priekšmetos – arī tas profesijas izvēli nepadara vieglāku. Esmu pārliecināts, ka cilvēks var būt izcils vienā vai dažās jomās, izkopjot tās līdz mielēm. Visās jomās nevar būt izcils, tas rada lielu pašizdegšanas risku. Arī izvairīšanās no nereāli lielām ekspektācijām ir māksla. Un izglītības sistēmai nav jāpieprasa no bērna zināt visu, bet gan jārada prieks par mācīšanos. To var radīt, noņemot spriedzi par mācību procesu kopumā. Ir būtiski, lai mācību procesā no bērniem netiktu prasīts vienāds rezultāts un tiktu ņemtas vērā skolēnu atšķirības. Mentors var būt arī palīgs priekšmetu skolotājam, lai varētu izvērtēt, cik lielas ir katra bērna spējas un kādas ir intereses. Palīdzība ir nepieciešama ne tikai t.s. problēmbērniem, jo arī pats sekmīgākais skolēns var justies garlaikots un nesaprasts.