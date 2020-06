"Rail Baltica" projekts sadārdzinājies līdz septiņiem miljardiem eiro

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle (VL-TB/LNNK) uzsvēra, ka Eiropas Revīzijas palāta "Rail Baltica" projektu analizējusi tikai no ekonomiskiem aspektiem.

"Ja visas Eiropas Savienības investīcijas vērtētu tikai no ekonomiskās atdeves skatupunkta, tad Baltijas valstīm nepienāktos vispār nekādas investīcijas, jo tām nebūs atdeves, bet visi Eiropas iedzīvotāji dzīvotu trijstūrī starp Berlīni, Parīzi un Luksemburgu," sacīja Zīle.

Arī viņš norādīja, ka nav skaidrs, kādā veidā Eiropas Revīzijas palāta ieguvusi skaitli septiņi miljardi. Tāpat Zīle uzsvēra, ka pa "Via Baltica" autoceļu jau pirms vairākiem gadiem kravu plūsma veidoja 20 miljonus tonnu gadā, līdz ar to, pārorientējot kravas uz dzelzceļu, kravu plūsma tiks nodrošināta.

"Visi projekta ieviesēji uzskata, ka ir reāli īstenot projektu līdz 2026.gadam. Arī Eiropas Revīzijas palāta norāda, ka projekts nav īpaši apdraudēts un ar laika rezervi to var pabeigt līdz 2030.gadam," piebilda Zīle.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026.gadā.

