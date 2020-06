Dāvanas meitenēm bērnībā var būtiski ietekmēt sieviešu īpatsvaru IKT sektorā

Pētījumā secināts, ka bērni jau agrīnā vecumā saņem atšķirīgu iedrošinājumu interesēties par STEM jeb dabaszinātņu un tehnoloģijas nozarēm. Uz jautājumu, kādu dāvanu Latvijas iedzīvotājs izvēlētos dāvināt septiņus gadus jaunai meitenei un zēnam, respondenti atbildēja, ka meitenei ir četras reizes mazākas iespējas dāvanā saņemt konstruktoru - rotaļlietu, kas veicinātu interesi par mehānismiem, to uzbūvi.

Lai arī tehnoloģiju nozare sabiedrības uztverē ir ļoti perspektīva joma, lai tajā izvēlētos nākotnes profesiju, pēc pētījuma datiem, meitenes retāk tiek iedrošinātas veidot IKT karjeru. Studijas informācijas tehnoloģiju (IT) jomā ir biežākais ieteikums 15 gadīgiem zēniem, kamēr vienaudzēm meitenēm tas būtu tikai ceturtais ieteiktais studiju virziens. Meitenēm vairāk ieteiktu studijas izglītības, veselības un juridisko pakalpojumu nozarēs.

Kā liecina pētījuma dati, 66% Latvijas iedzīvotāju meitenēm ieteiktu IKT sektoru nākotnes profesijai, bet zēniem attiecīgi - 86%. Pieaugot cilvēka vecumam, sievietēm darbu IKT nozarē (profesijas pārkvalifikācijas gadījumā) ieteiktu ievērojami retāk jeb 45% Latvijas iedzīvotāju, kamēr vīriešiem - to rosinātu 75% aptaujāto.

Savukārt IT nozarē strādājošās sievietes pētījuma veiktajās fokusgrupās apliecināja, ka darbu IT nozarē var veiksmīgi savienot ar ģimenes dzīvi.

"Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs norādīja, ka IT nozarei ir jāturpina izglītot sabiedrību par karjeras iespējām un IT profesijām. "IKT nozare ir plaša nozare, kas dod iespējas cilvēkiem attīstīt savas stiprās puses un labās īpašības apvienot ar IT zināšanām, tādējādi kļūstot par pieprasītiem speciālistiem," viņš sacīja.