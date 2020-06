Noteikumi, kuriem uzspļauj: maskas sabiedriskajā transportā nēsā tikai retais

Turklāt bieži novērojams, ka daudzi sejas maskas lieto nepareizi. SPKC uzsver, ka sejas maskai pilnībā jānosedz sejas daļa no deguna līdz zodam un to nedrīkst noņemt daļēji, piemēram, novilkt uz zoda vai kakla un pēc tam lietot atkārtoti. Pirms sejas maskas uzvilkšanas un noņemšanas jānomazgā vai jādezinficē rokas, bet, tiklīdz maska lietošanas laikā kļūst mitra, to nepieciešams aizstāt ar jaunu, tīru, sausu masku.