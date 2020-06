Pētījumi parāda, ka brauktspēju ietekmē ne tikai reibums, bet arī paģiras

“Ātrums, kādā organisms pārstrādā alkoholu, ir ļoti atšķirīgs. Tas atkarīgs, piemēram, no svara, dzimuma, vecuma, lietotajiem medikamentiem vai vielmaiņas. Līdz ar to, ja atpūšoties iedzerts lielāks daudzums alkohola nekā ieteicams, bet liekas, ka esi izgulējies, ļoti iespējams, ka joprojām atrodaties reibuma stāvoklī,” skaidro Renault Drošas braukšanas skolas eksperts Kristofs Pela.

* C. Gunn, M. Mackus, C. Griffin, M. R. Munafò, S. Adams, A Systematic Review of the Effects of Alcohol Hangover on Cognitive Performance, “Addiction”, Nr. 113, 2018.