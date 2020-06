FM: Piecos mēnešos kopbudžeta ieņēmumu plāns izpildīts par 91,8%

Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem aprīlī par 24% palielinājās pabalstu saņēmēju skaits, savukārt maijā, pabalstu saņēmēju skaitam pat samazinoties, salīdzinot ar 2019.gada maiju, par 34% pieaudzis vidējā pabalsta apmērs uz vienu gadījumu. FM atzīmē, ka atbilstoši VSAA informācijai līdz 18.jūnijam tikai viens miljons eiro no izdevumiem slimības pabalstiem veikti personām saistībā ar Covid-19.

Nozīmīgi pieauguši izdevumi bezdarbnieku pabalstiem - šā gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu par 16,8 miljoniem eiro jeb 30,8%, un sasniedzot 71,5 miljonus eiro. Gada pirmajos četros mēnešos izdevumi bezdarbnieku pabalstiem ik mēnesi bija par 21-25% augstāki kā pērn attiecīgajā periodā, kas galvenokārt saistīts ar izmaiņām pabalsta izmaksas ilgumā un apmērā no 1.janvāra, kā rezultātā pērn gada nogalē palielinājās no jauna reģistrēto bezdarbnieku skaits. Savukārt maijā izdevumi veikti par 63,4% lielākā apmērā nekā pērn maijā, kas skaidrojams ar straujo reģistrētā bezdarba palielināšanos kopš marta beigām.

Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis līdz maija beigām pieaudzis līdz 8,4% no ekonomisku aktīvo iedzīvotāju skaita. Laika posmā no marta vidus līdz maija beigām reģistrēto bezdarbnieku skaits palielinājies no aptuveni 58 tūkstošiem līdz 76,4 tūkstošiem personu. FM atgādināja, ka vēl straujāku bezdarbnieku skaita pieaugumu novērsa valdības atbalsts dīkstāves pabalstu veidā, līdz 18.jūnijam izmaksājot dīkstāves pabalstus jau 15,7 tūkstošiem uzņēmumu darbiniekiem un 5,5 tūkstošiem pašnodarbinātām personām kopumā par 44 miljoniem eiro.