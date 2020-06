"Google" lēmums maksāt ziņu izdevējiem - parasta PR kampaņa?

No “Facebook” viedokļa, sociālajam tīklam tas ir ļoti izdevīgi divu būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, uzņēmums var izvēlēties jebkurus izdevējus, kuriem vēlas dot naudu. Otrkārt, tiek maksāts par saturu jaunai cilnei, kas faktiski tiek dziļi dziļi noslēpta “Facebook” interfeisā. Lai to atrastu, ir nepieciešamas zināšanas. Lielākā daļa “Facebook” lietotāju izmanto tradicionālo ziņu “sienu”, kas, izdevējiem neļauj gūt no “Facebook” pietiekami nozīmīgu atbalstu.

Savukārt no juridiskās perspektīvas nav pilnīgi skaidrs, kāpēc “Facebook” maksā kādam no šiem izdevējiem. Atveriet savu “Facebook” ziņu cilni, ja varat to atrast, un pieskarieties konkrētai tēmai - tā ir tikai saite uz publikācijas vietni, to atverot pārlūkā. Jums nav jāmaksā par vietnes izmantošanu, lai tālāk paši izveidotu saiti uz kādu no medija ziņām. Galu galā “Facebook” nemaksā lielākajai daļai izdevēju par saturu ziņu cilnē, un tāpat netiek maksāts arī par saturu ziņu plūsmā.