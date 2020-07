Vai "Facebook" boikots spēs nogalināt sociālo tīklu?

Tā, piemēram, 18. gadsimtā aktīvistu kustība aicināja britus atteikties no vergu ražotajiem produktiem. Tas iedarbojās. Aptuveni 300 tūkstoši cilvēku vienkārši pārstāja iegādāties cukuru, tādējādi izraisot spiedienu, kas vēlāk ļāva atteikties no vergturības.

Kampaņa “Apturi naidu, lai gūtu labumu” (Stop Hate for profit) ir jaunākā kustība, kas izmanto boikotu kā politisku rīku. Šī kustība ir pārliecināta, ka sociālais tīkls “Facebook” nedara pietiekami, lai apturētu rasistiska un naidpilna satura izplatīšanos tā platformā. Kustībai ir izdevies pārliecināt vairākas lielās kompānijas atteikties no reklāmu izvietošanas (attiecīgi – arī no maksāšanas) “Facebook” un citās ar šo kompāniju saistītajās platformās.

Vai boikots var sāpīgi ietekmēt “Facebook”? Īsā atbilde ir jā – lielākā daļa no “Facebook” ieņēmumiem nāk tieši no reklāmām. Deivids Kamings no “Aviva Investors” sacīja, ka uzticības zaudēšana, kā arī morāles normu trūkums var reāli iznīcināt biznesu. Tā, piemēram, pagājušajā piektdienā “Facebook” akciju vērtība kritās par astoņiem procentiem. Līdz ar to “Facebook” vadītājs Marks Zakerbergs kļuva par vismaz septiņiem miljardiem eiro nabagāks.