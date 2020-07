Abonētās preses jaunā piegādes kārtība lasītājus neietekmēs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) būs tā, kas aprēķinās vai apstiprinās iesniegto tarifu, un daļu no summas 70% apmērā kompensēs valsts, bet 30% - preses izdevēji.

LETA jau rakstīja, ka valdība pagājušajā nedēļā apstiprināja abonētās preses piegādes nodrošināšanas kartību, kas paredz noteikt procentuālu abonēto preses izdevumu piegādes izmaksu apmēru, kas būtu jāmaksā izdevējiem, starpību piegādātājam kompensējot no valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņošanas rezultātā atbalstu guva modelis, kurš paredz pilnveidot līdzšinējo abonētās preses izdevumu piegādes kārtību. Tiks noteikts pārejas periods, kura laikā izstrādāta jaunā atbalsta kārtība, saskaņā ar kuru tarifus apstiprinās SPRK, nodrošinot nepieciešamo procesa caurskatāmību. Līdz ar šī modeļa ieviešanu notiks atteikšanās no fiksētā tarifa, kas nākotnē valsts atbalsta apmēru padarīs stabilāku un vieglāk prognozējamu.

Pēc valdības sēdes kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK) žurnālistiem sacīja, ka, izstrādājot modeļus, ir izdevies mazliet kliedēt mītu, ka līdzšinējā preses piegādes sistēma ir absolūti ačgārna un finansiāli nepamatoti dārga un ka "velosipēds būtu jāizgudro no jauna".

Ministrs iepriekš uzsvēra, ka KM bija piedāvājusi trīs dažādas iespējas, kā varētu šo jautājumu risināt. Divi no piedāvātajiem variantiem paredzēja pilnīgu citas sistēmas ieviešanu, taču darbs esot pierādījis, ka jebkura no piedāvātajām versijām nenestu to finansiālo ietaupījumu, kāds, iespējams, ticis cerēts.