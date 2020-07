Asociācija: Ēnu ekonomika riepu tirdzniecībā nemazinās

Lūse pauda, ka tāpat nav rasts risinājums arī to riepu apsaimniekošanai, kas tiek realizētas kopā ar autotransportu. Piemēram, veicot aprēķinus par autotransporta pirmreizējo reģistrāciju atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datiem, var lēst, ka 2019.gadā kopā ar pārdotajām automašīnām Latvijas tirgū nonākušo riepu svars ir 4760 tonnas (papildu tām 26 0000 tonnu, kas jau minētas CSP statistikā). Tāpēc LRAA aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) nākt klajā ar risinājumu par to, kā nodrošināt arī šo riepu apsaimniekošanu.

Asociācijā norādīja, ka pašreiz Latvijā ir trīs pārstrādes rūpnīcas. Pagājušajā gadā Tukumā tika atklāta Baltijā modernākā riepu pārstrādes rūpnīca, taču ir skaidrs, ka ar to vien nepietiek, lai efektīvi samazinātu uzkrāto riepu daudzumu. No gada laikā ievestajām riepām iespējams utilizēt aptuveni pusi, 2018.gadā tās bija 10 700 tonnas, no kurām 6300 tika pārstrādātas, bet reģenerētas 4400 tonnas. Savukārt, 2019.gadā tika pārstrādāti tikai 6470 tonnu. Lielākā daļa no Latvijā savāktajām riepām tiek pārstrādātas citās Eiropas Savienības valstīs vai ārpus tām.