Alekss Soross: Baidena uzvara pārstartēs ASV attiecības ar Eiropu

Šādi uzskata ne viņš vienīgais. Daudzi politikas komentētāji Eiropā, piemēram, Džanans Ganešs un Volfgangs Minhavs no "Financial Times", ir rakstījuši, ka ASV-ES attiecības nekādas nopietnas izmaiņas nepiedzīvos par tad, ja ASV prezidentu Donaldu Trampu vēlēšanās sakaus demokrāts. Viņu arguments - demokrātu prezidents tirdzniecības jautājumos tik un tā būtu protekcionists, simpatizētos ar Amerikas sabiedrības it kā pastāvošo izolacionisma instinktu un tikpat nelabprātīgi apmaksātu Eiropas aizsardzību. Sākotnēji tā tika aprakstīta Masačūsetsas senatore Elizabete Vorena un Vermontas senators Bērnijs Sanderss, neskatoties uz to, ka viņi spēcīgi iestājas par starptautisko sadarbību un cilvēktiesībām. Tagad daži eiropieši šādus uzskatus piedēvē arī Džo Baidenam.

Eiropas Savienībā Amerikas prestižs noslīdējis līdz visu laiku zemākajam līmenim - par to jāpateicas Trampa administrācijas lēnajai, haotiskajai un neefektīvajai reakcijai uz Covid-19 krīzi, kas lielā mērā sastāvēja no vainas novelšanas uz citām valstīm tā vietā, lai ar tām sadarbotos. Tā vietā, lai apkarotu krīzi, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas un citu daudzpusējo organizāciju resursus, ASV bez brīdinājuma aizliedza ieceļošanu no Eiropas un paziņoja, ka atsauks PVO paredzēto finansējumu. Viens no Baidena pirmajiem ārpolitiskajiem mērķiem noteikti būtu šo situāciju labot un izturēties pret Covid-19 kā pret globālu krīzi, kāda tā arī ir. Tas nozīmē starptautiskās sadarbības mehānismu iedarbināšanu, lai aizsargātu amerikāņus no pandēmijas (un tai sekojošās ekonomiskās iznīcības), kā arī vadības uzņemšanos globālajā cīņā ar Covid-19 draudiem.