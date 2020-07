"Latvijas Loto" ziedo €23 000 bērnu un pusaudžu mentālās veselības uzlabošanai

Savukārt Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa skaidro, ka par ziedojumu paredzēts aprīkot vienu no Pusaudžu resursu centra kabinetiem, sagādājot neirofīdbeka un virtuālās realitātes simulāciju aparatūru, kā arī apmācīt centra speciālistus darbam ar šīm tehnoloģijām.

Viņa stāsta, ka sadarbībā ar Labklājības un Veselības ministrijām Pusaudžu resursu centrs jau šobrīd sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu jauniešiem ar atkarību risku, kā arī ar depresiju un pašnāvību risku. "Taču ir ļoti svarīgi, ka ir iespēja šos pakalpojumus, kas ir pieejami visiem jauniešiem, neatkarīgi no ģimenes finansiālās situācijas, attīstīt un veidot arvien kvalitatīvākus un daudzpusīgākus. Bez ziedotāju palīdzības tas nebūtu iespējams, tāpēc esam ļoti pateicīgi "Latvijas Loto" par finansiālo atbalstu, kļūstot par partneri šīs ieceres realizēšanā," saka Dambiņa.

Bērnu un pusaudžu mentālās veselības problēmas un to iespējamos risinājumus ieskicē bērnu psihiatrs, Pusaudžu resursu centra attīstības vadītājs Ņikita Bezborodovs: "Dati rāda, ka, piemēram, pusaudži ASV pavada gandrīz visu savu nomoda laiku (>11 stundas dienā), patērējot kādu digitālo mediju. Līdz ar to pieaug arī gadījumu skaits, kad šī pārmērīgā lietošana sāk negatīvi ietekmēt jauniešu ikdienas dzīvi un funkcionēšanu. Šī iemesla dēļ Pasaules veselības organizācija 2019.gadā pirmo reizi datorspēļu atkarību iekļāva Starptautiskajā slimību klasifikatorā, līdzās azartspēļu atkarībai un dažādu narkotisko vielu atkarībai. Pēc pēdējo pētījumu datiem šī problēma varētu skart 1-5% jauniešu populācijas, un vismaz 1 no 10 jauniešiem, kuri ikdienā spēlē datorspēles.