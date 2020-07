No ceturtdienas Latvijā tiks reģistrēts ikviens starptautiskos pārvadātājus izmantojošs ieceļotājs no ārvalstīm

Citskovskis iepazīstināja ministrus ar Iekšlietu ministrijas (IeM) apkoptajiem datiem par to personu kontroli, kuras Latvijā ieradušās no Covid-19 visvairāk skartajām valstīm, norādot, ka līdz šim Latvijā ir liels personu skaits, kuras tiek kontrolētas un kuras ir policijas uzmanības lokā, tāpat ir sodītas vairākas personas par 14 dienu pašizolācijas prasību neievērošanu.

Valdība atbalstīja darba grupas priekšlikumu izveidot elektronisku ieceļotāju reģistrācijas sistēmu, kas varētu tikt izstrādāta 2-3 nedēļu laikā, bet līdz šādas sistēmas izstrādei no rītdienas, 16.jūlija, visas Latvijā ieceļojušas personas ar lidmašīnu, prāmi vai autobusu tiks reģistrētas papīra formātā. "Veidlapu apstrāde radīs papildu administratīvo slogu, tomēr šādi ieceļotāju kontroles mehānismu varam ieviest jau no rītdienas," piebilda darba grupas vadītājs.

Anketēti tiks visi ieceļotāji un pēc tam anketas tiks apstrādātas atkarībā no valsts, no kuras ieceļotājs iebraucis, šo informāciju nododot attiecīgajiem dienestiem - Slimību profilakses un kontroles centram un Valsts policijai. Ministri vienojās, ka no ieceļotājiem iegūtie dati tiks dzēsti pēc 14 dienām.