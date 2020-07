Dāmas, pamācība visu vīriešu savaldzināšanā!

Vērši ir ļoti uzticīgi un no partneres sagaida tieši to pašu. Zem šī zvaigznāja dzimušais patiesi spēs atvērties tikai sievietei, kas to spēs pienācīgi uzklausīt - kārtīgi, pacietīgi un iedziļinoties Vērša sacītajā. Tas gan parasti nenākas ļoti grūti, jo Vērši ir labi stāstnieki un spēj runāt par pasauli sev apkārt jēgpilnā un interesantā veidā. Ja dāma vēlas sev blakus ģimenisko Vērsi, tai noteikti jābūt gatavai kļūt par labu sarunu biedru.