Hosteļa apsaimniekotājs sūdzas par VID prasību atmaksāt dīkstāves pabalstu

"Dīkstāves mēnešos apstākļi uzņēmējdarbībā bija dažādi un, ar laiku situācijai uzlabojoties, varēja rasties arī objektīvi iemesli, kāpēc uzņēmumam ir jāatmaksā saņemtais pabalsts. Tā, piemēram, gadījumā, ja uzņēmuma darbība patiešām sāka atjaunoties ātrāk, nekā uzņēmējs ir plānojis, vai arī tam kādu no dīkstāvē esošajiem darbiniekiem bija jāatsauc atpakaļ, jo saņemts kāds pasūtījums un tamlīdzīgi gadījumi. Šādos gadījumos uzņēmumam pašam ir pienākums par to informēt VID un arī atmaksāt pabalstu," skaidroja VID.

Pēc viņa teiktā, no VID puses bieži vien izskanējušas pretenzijas par to, "kāpēc gan tiek prasīts dīkstāves pabalsts, ja reiz cilvēki šeit nakšņo". "Tas gan neiet kopā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto - uzņēmēji cenšas saglābt savus uzņēmumus ar katru klientu, ko vien var pieņemt, lai kaut nedaudz nosegtu kreditoru rēķinus. Taču tas ir saprotams, ka tūrisma nozares uzņēmēji šo gadu ar peļņu nenoslēgs. Jautājums ir tajā, cik lielus zaudējumus kurš cietīs un vai zaudējumu apmērs spēs uzņēmumus pasargāt no maksātnespējas," uzsvēra Pogulis.