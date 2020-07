Vai homeopātiju tiešām var studēt daudzviet Eiropā?

Homeopātijas pamatā ir ideja, ka līdzeklis, kas lielā devā izraisītu kādus saslimšanas simptomus, mazā devā tos ārstē. Medikamentus gatavo, stipri atšķaidot augus, dzīvniekus izcelsmes produktus, minerālus. Tomēr britu Nacionālais veselības dienests (NHS) uzsver, ka akadēmiskos pētījumos metode ir pierādīta kā neefektīva un speciālisti to atzīst par zinātniski neiespējamu. Līdzīgi homeopātiju vērtē arī, piemēram, ASV Veselības departamentā , organizācijā Eiropas zinātnes akadēmiju padom e (EASAC), kas pārstāv vairākas ES valstu zinātnes akadēmijas, un Austrālijas valdības izveidotā komitejā , lai apkopotu pieejamos pierādījumus par homeopātiju. Neskatoties uz to, homeopātiski medikamenti ir plaši pieejami tirdzniecībā, neefektīvu medicīnu vienkārši nodēvējot par “alternatīvo medicīnu”.

RSU, kur izglīto Latvijas nākamos mediķus, tagad nolemts piedāvāt apgūt homeopātiju studiju ietvaros. Jauno programmu varēs apgūt, kad studentam jau būs ārsta grāds un sertifikāts kādā no pamatspecialitātēm. Tikai tad papildus varēs mācīties arī par homeopātiju. Neskatoties uz to, šāds lēmums izsaucis kritiku.

Starp tiem, kas pauž neapmierinātību, ir arī ārsts, endokrinologs un profesors Uģis Gruntmanis. Viņš ierakstā sociālajā medijā Twitter norāda , ka būsim vienīgā valsts ES, kur šāda programma pieejama. Re:Check viņš arī norādīja, ka, lai gan homeopātiju vietām ir iespējams apgūt arī universitātēs, to nepiedāvā medicīnas fakultātē kā zinātnes priekšmetu. RSU saka ko citu. Kad Latvijas Radio interesējās par to, kādēļ šāda programma tiek veidota, RSU Rezidentūras studiju fakultātes dekāne Ilze Grope stāstīja, ka tādu iespēju pieļauj Ministru kabineta noteikumi , turkāt šāda prakse esot izplatīta daudzviet Eiropā, piemēram, Vācijā Spānijā, Itālijā.

Trīs no šīm universitātēm – Vircburgas universitāte Vācijā, Strasbūras universitāte Francijā un Sjēnas universitāte Itālijā – atbildēja, ka šādas programmas vai lekciju kursa universitātē vairs nav. Homeopātijas kurss 2018.gadā slēgts vēl vienā no sešām nosauktajām universitātēm – Vīnes medicīnas universitātē Austrijā. Par to atrodami ziņu raksti. Pēc tam, kad par šādu kursu sūdzējās studenti, universitātes rektors paziņoja, ka vēlas “distancēties no šarlatānisma”.