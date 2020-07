Pārdošanā nonākusi vēsturiska celtne Rožu laukumā Cēsīs

Kādreizējais īres nams Cēsīs , Torņa ielā 1, atrodas pie senā tirgus laukuma, iepretim Cēsu Svētā Jāņa evanģēliski luteriskās baznīcas austrumu ieejai. Ēka atrodas vairāku valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā, taču nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Vietas nozīmīgums datēts arī vēsturiskos fotoattēlos, piemēram, 1924. gada fotogrāfijās redzams, kā no teju rokas stiepiena attālumā esošās baznīcas notiek rakstnieka J. Poruka izvadīšana, kā arī fiksēta J. Čakstes dalība Uzvaras pieminekļa atklāšanas svētkos 1924. gada 16. novembrī.

Savu pašreizējo nosaukumu nams ieguvis, pateicoties Matildei Paulīnei – Emelīnai Konrad, kurai 1902. gadā tika nostiprinātas nama īpašuma tiesības. Savukārt 1911. gada 3. novembra laikraksts "Cēsu Ziņas" iezīmē interesantu liecību par to, ko savulaik iemiesojušas nama telpas: tā gada sākumā īrētās telpās t.s. Konrāda namā pie Sv. Jāņa baznīcas sācis darboties Cēsu pirmais kinematogrāfs "Teatrs Pate Elektrokino".

Pārbūvē, kas notika no 1932. līdz 1934. gadam, ēka tika pie 3. stāva, kas ļāva pulcēt vēl dažādus radošā darba veicējus – jaunizveidotajā jumta stāvā darbojās drēbnieka P. Čiekura darbnīca (šobrīd šī daļa ir lieliski saglabājusies ar autentiskiem sienu krāsojumiem), arī "Baloža slēpju izgatavošanas darbnīca", bet 40. gados – kurpnieka darbnīca, kur varēja tikt pie zamšādas un ādas kurpēm. Kādā no pagalma saimniecības ēkām bijusi arī galdniecība.

Kādreiz īpašums sastāvēja no diviem zemesgabaliem, uz viena atradās mūra ēka, uz otra – koka ēka. Šobrīd īpašums ir viens zemesgabals ar saglabājušos triju stāvu mūra ēku, bet kādreizējās demontētās koka ēkas vietā ir brīvas iespējas radīt ko laikmetīgu.

Mūra ēkai ir divas kāpņu telpas, kas otrajā un trešajā stāvā ļauj brīvi izvietot sešus dzīvokļus, kuri augšējos stāvos varētu būt aptuveni 130 m² plaši. Vecais Konrāda nams ir īpašs tieši ar skatu, kuru var vērot no senā nama, - no vienas puses paveras baznīca, no otras - pilsdrupas.