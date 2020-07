Vērtēs rosinājumu vienkāršot PVN piemērošanas noteikumus e-komercijā

Grozījumu mērķis ir noteikt PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā, nodrošinot godīgas konkurences vidi Eiropas Savienības (ES) līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts, paplašinot spēkā esošo īpašu PVN režīmu piemērošanas tvērumu un ieviešot jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.

Lai aizsargātu dalībvalstu ieņēmumus un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību ES, un trešo valstu un trešo teritoriju uzņēmējiem, kā arī samazinātu administratīvu slogu, ES Padome 2017.gada 5.decembrī pieņēma direktīvu 2017/2455, atsevišķām normām stājoties spēkā 2019.gada 1.janvārī, bet normām, ar kurām tiek radīts jauns PVN regulējums preču tālpārdošanas darījumiem, būtu jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Šobrīd uzņēmumi PVN maksāšanas nolūkam var reģistrēties tikai vienā dalībvalstī, ja tie sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus un ir izvēlējušies izmantot īpašu PVN režīmu - mini vienas pieturas shēmu ("Mini One Stop Shop" - MOSS).

No 2021.gada 1.janvāra plānots paplašināt esošo MOSS piemērošanas tvērumu - ārpussavienības režīmu attiecināt uz jebkādiem pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātājs, kurš neveic saimniecisko darbību ES, personām, kuras nav PVN maksātājas, un savienības režīmu attiecināt uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu un preču tālpārdošanu ES teritorijā.

Tāpat tiks ieviests jauns īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai ("Import One Stop Shop" - IOSS), to attiecinot uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 eiro.

Ņemot vērā importa režīma ieviešanu no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai un PVN atbrīvojuma atcelšanu mazās vērtības preču sūtījumiem, plānots ieviest vienkāršošanas pasākumus personām, kas uzrāda preces muitai (pasta operatori, kurjerpasti), ļaujot deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām kopsummā par mēnesi, ja PVN par šiem preču sūtījumiem netiek deklarēts saskaņā ar IOSS.

Līdz ar to e-komercijas jomā no 2021.gada 1.janvāra PVN piemērošanas nolūkā pastāvēs četri īpaši režīmi. Neskatoties uz to, ka šo režīmu izmantošana ir brīvprātīga, lai tos izmantotu, ir jāievēro speciāli nosacījumi.

Viens no režīmiem būs ārpussavienības režīms jeb īpašs režīms pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību ES. No 2021.gada 1.janvāra PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš tiks pagarināts no 20 dienām līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam. Attiecīgi tiks pagarināts PVN samaksas termiņš valsts budžetā līdz nākamā mēneša beigām, kas seko taksācijas periodam.

Savukārt PVN deklarācijas iesniegšanas kārtība netiks mainīta - arī turpmāk deklarācija ir iesniedzama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kā arī iesniedzama, ja pakalpojumi nav sniegti.