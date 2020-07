Saeima konceptuāli atbalsta 15,3 miljonu eiro valsts aizdevumu Ventspils brīvostas pārvaldei

OFAC sankciju rezultātā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu izveidot AS "Ventas osta", kas ar laiku pārņemtu Ventspils brīvostas pārvaldes funkcijas. Brīvostas pārstāvji skaidroja, ka šajā brīvostas pārvaldības pārmaiņu situācijā bankas atturas no likvidējamas iestādes pārkreditēšanas, jo, banku izpratnē, "Ventas ostai" pārņemot Ventspils brīvostas pārvaldes iepriekšējās saistības, pastāv to izpildes riski. Tāpat jāņem vērā, ka OFAC sankcijas negatīvi ir ietekmējušas vairāku brīvostas termināļu darbību, kam sankcionētās personas dēļ radās no komersantiem neatkarīgas grūtības veikt norēķinus ar klientiem, kas attiecīgi atstāj iespaidu uz kopējo ostas darbību un Ventspils brīvostas pārvaldes ieņēmumiem.