Taču, jāuzsver, pircēju uzvedību un paradumus ilgtermiņā ietekmēs arī Covid periods. Kā tieši - to var tikai prognozēt, jo viens ir veikalu, servisu, izklaides vietu darbības atjaunošana pilnā apmērā, otrs – kas patiesībā notiek pircēju prātos, proti, cik ilgi vīruss un bailes no tā atspoguļosies arī pircēju uzvedībā: tā iespējams, būs kādu periodu retāka, bet pārdomātāka, savu lomu daļai pircēju varētu ietekmēt bailes par finansiālo nākotni, “netērēšanās”, koncentrēšanās uz pirmās nepieciešamības segmentiem – pārtika, veselība, veselīgs un aktīvs dzīves veids – aktuāls būs sporta un atpūtas preču segments, arī mājas lietas - jo tur tiek vairāk pavadīts laiks, ņemot vērā vēl pastāvošos ierobežojumus attiecībā uz izklaidi un ceļošanu.

Laika posmā no 2012. gada mazumtirdzniecības apgrozījumi Baltijā ir auguši par 30 līdz 40%, kas ir salīdzināmi ar lielāko tirdzniecības centru vidējo kvadrātmetra apgrozījuma pieaugumu attiecīgajā laika posmā. Arī pērn apgrozījums Baltijas valstīs pieauga 5 līdz 7,2% robežās. Tomēr, ja skatāmies uz tirdzniecības platību apgrozījuma efektivitāti pēdējos gados, situācija Latvijas un Igaunijas tirgos sāk atpalikt no nozares apjomu pieauguma tempiem lielās platību ekspansijas dēļ.

Covid periodā izklaide un restorāni cieta vissmagāk, pēc tiem seko - apģērbi un apavi. Latvijā šī gada martā nepārtikas preču tirdzniecība samazinājās par 8,3% un jau aprīlī par turpat 15% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Atsevišķās kategorijās, kā piemēram, apavu un apģērbu segmentā šī gada martā samazinājums bija pat 47,3%, savukārt, aprīlī - vēl vairāk, t.i. turpat par 57%. Tā ir kopējā valsts statistika, taču tieši lielajos tirdzniecības centros kritumi bija būtiski lielāki – ņemot vērā to slēgšanu brīvdienās un kopējo cilvēku noskaņojumu – izvairīties drošības nolūkos no lielām iepirkšanās vietām, kas bija arī veselības ministrijas aicinājums.

Pirmkārt, jau minētā iepirkšanās tiešsaistē, kas palielinās visos segmentos ik gadu, taču šis gads to tikai nostiprinās, it īpaši pārtikas segmentā, kas Latvijā nebija tik izteikts līdz šim. Savukārt, lai saglabātu pircēju plūsmu uz fizisko tirdzniecības vietu, unikālas pieredzes, atmosfēras, labsajūtas radīšana veikalā kļūs vēl kritiskāka. No vienas puses attīstās tehnoloģijas, tātad - ērtības, iepērkoties internetā – taču no otras puses – cilvēki kopumā vēlas socializēšanos arī klātienē, un iepirkšanās ir viena no tām vietām, it īpaši Latvijā, kur tirdzniecības centri ir sava veida kultūras sastāvdaļa.