Apceļo Latviju ⟩ Lasītāja stāsts: apceļo Vidzemi!

Burtnieka ezers, Vīsraga dabas taka un tornis. Burtnieka ezers ir ceturtais lielākais Latvijā, tomēr gana sekls (vidējais dziļums apmēram 2.5m). Ezerā ietek 23 upes un upītes un iztek tikai viena – Salaca. Pa apmēram kilometru garo meža taku nostaigājam līdz tornim, no kura paveras skats uz palienas pļavām, un tad atgriežamies, lai nopeldētos. Ūdens ir dzidrs, ūdensrozēm aizaudzis un silts, krasts ir tik sekls, ka mierīgi tikko viengadnieci var atstāt bradāt. Tepat netālu ligzdo neredzēti putni, kā arī lidinās zivju gārņi un daudz citi ierastāki. Gaidot kamēr auksts paliek lielākajiem peldētājiem, man uz rokas uzlaižas tumšzilas krāsas tauriņš. Rāma vieta.

Dambju dižozols – apmēram 400 gadu vecs – resnākais dižozols Latvijā (8.75m). Ozols aug ainaviski skaistā vietā, it kā kalna malā, ir dzīvs un tā kuplais vainags rada pazemības sajūtu. Pirms pametam Burtnieku ezera krastu, uzkāpjam skatu tornī otrā krastā, kur arī uzēdam pusdieniņas. Un tad dodamies Rūjienas virzienā.

“Adzelvieši”. Pa ceļam, sekojot norādēm, iebraucām sētā, kur saimniecība lielā platībā audzē kaņepes, no kuru sēklām gatavo sviestu, aizdaru un eļļu. No piedāvātās ekskursijas par kaņepju ražošanas procesu mēs atteicāmies, tomēr viņu produkciju nopirkām palielā apmērā. Tā kā veikalos to var iegādāties krietni dārgāk.