Krievijas loma Eiropas enerģētikā jau drīzumā sāks strauji mainīties

Kamēr Krievija joprojām ir svarīgākais energoresursu piegādātājs Eiropas Savienībai, Ukraina tradicionāli ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu Krievijas gāzes tranzītā, bet Kazahstānas un Uzbekistānas enerģētikas sektors līdz šim Eiropas Savienībā lielu interesi nav radījis. Tomēr jau tuvāko gadu laikā enerģētiskā sadarbība ar šīm, kā arī citām valstīm var būtiski mainīties, jo programma “Green Deal” pieprasīs no Eiropas Savienības pārmaiņas ģeopolitikā.

“Green Deal” un Eiropas atteikšanās no oglekļa tuvāko 30 gadu laikā

Ar “jauno ēru” ziņojuma autori saprot Eiropas Savienības 2019. gada beigās pieņemto programmu “Zaļā vienošanās” jeb “Green Deal”, ko faktiski var uzskatīt par “Eiropas zaļo kursu”. Tas paredz laika posmā no 2020. līdz 2050. gadam pārvērst Eiropu par pirmo klimata neitrālo kontinentu pasaulē.

Pēc būtības ir uzstādīts uzdevums 30 gadu laikā īstenot enerģētikas sektora atteikšanos no oglekļa izmešiem. Tas pats attiecas arī uz ekonomiku. Respektīvi, Eiropai dažādās jomās ir jāpanāk atteikšanos no globālajam klimatam kaitīgajiem oglekļa nesējiem, to vidū oglēm, dabasgāzes un naftas produktiem, nomainot tos pret atjaunojamajiem enerģētikas resursiem, piemēram, uz “zaļo ūdeņradi”.