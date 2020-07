LIKTA sadarbībā ar NVA piedāvā jaunām sievietēm bez maksas apgūt IKT prasmes

LIKTA un NVA kopīgi piedāvātie kursi ir daļa no starptautiska projekta "Women4IT" aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunu sieviešu, kuras nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos.

Pieteikties mācībām var, izmantojot tīmekļa vietnē " esošo tiešsaistes pieteikšanās formu. Vispirms jāizpilda tests, lai novērtētu savu gatavību digitālajam darbam. Savukārt pēc testa izpildes jāizvēlas viena no sešām piedāvātajām profesijām, kurām nepieciešamās digitālās prasmes var apgūt mācībās.

LIKTA un NVA aicina bezdarbnieces vecumā no 18 līdz 29 gadiem izmantot projekta piedāvātās iespējas, informācija par projekta "Women4IT" mācībām būs pieejama NVA pie karjeras konsultantiem.

Statistikas dati liecina, ka šī gada 22.jūlijā NVA bija reģistrētas 220 bezdarbnieces vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuru pēdējā nodarbošanās bija saistīta ar IT profesijām - Rīgas reģionā - 155, Kurzemes reģionā - 23, Latgales reģionā - 20, Zemgales reģionā - 12 un Vidzemes reģionā - 10 sievietes.

Savukārt ar IT saistīto profesiju vēlas apgūt 196 NVA reģistrētās bezdarbnieces - Rīgas reģionā - 123, Latgales reģionā - 27, Kurzemes reģionā - 26, Zemgales reģionā - 15 un Vidzemes reģionā - piecas sievietes. NVA reģistrētās bezdarbnieces vēlas apgūt tādas ar IT saistītās profesijas kā datu ievades operators, grafiku dizainers, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators un citas. NVA datu bāzē 22.jūlijā bija aktuāla 371 vakance IT jomā.