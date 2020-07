Elektromobiļu kļūst aizvien vairāk. Kā neapmaldīties piedāvājumā?

Elektromobiļu salīdzinājuma iznākums atspoguļojas arī jūnijā notikušo sacensību Ignitis ON: iepazīsti Lietuvu (Ignitis ON: get to know Lithuania) rezultātos. Sacensībās uzvaras laurus plūca Peugeot e-208, cenas un baterijas ziņā pielīdzināmus elektroauto atstājot sev aiz muguras.