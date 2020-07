"Madara Cosmetics" dividendēs no pērnās peļņas maksās 0,15 eiro par akciju

Atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam dividendēs no 2019.gadā gūtās peļņas tiks izmaksāti kopumā 561 786,3 eiro, bet atlikušo pērn gūtās peļņas daļu 988 622,7 eiro apmērā nolemts atstāt nesadalītu.

Personāla opciju turētāji iegūs personāla opcijas ar to piešķiršanas brīdi, proti, ar attiecīgā valdes lēmuma pieņemšanas brīdi, ar tiesībām sākt opciju tiesību izlietošanu pēc 36 mēnešiem no to iegūšanas brīža. Pēc šī perioda beigām personāla opciju turētājs būs tiesīgs iegūt noteiktu skaitu "Madara Cosmetics" akciju. Izlietojot personāla opcijas, jaunās emisijas akcijas tiks iegūtas bez maksas.