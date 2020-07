Rīgas centrā par baloža saplosīšanu aizturēta sieviete

Reaģējot uz saņemto informāciju, notikuma vietā ieradās Valsts policijas patruļpolicisti. Vadoties pēc aculiecinieku norādēm, policisti netālu no notikuma vietas pamanīja un aizturēja iespējamo vainīgo sievieti, kuru nogādāja Valsts policijas Rīgas Latgales iecirknī. Jāpiemin, ka no aculieciniekiem policija ir ieguvusi video, kurā redzams, ka putnam tikusi norauta galva un spārns. Sieviete ir atzinusies putna saplosīšanā un norādījusi, ka pirms policijas ierašanās to iemetusi krūmos.