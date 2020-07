"Omniva" atklāj jaunās biroja un šķirošanas centra telpas

Ik gadu "Omniva" piegādāto sūtījumu apjoms pieaug vidēji par 40%, un nepieciešamība pēc plašākām telpām ir likumsakarīga. Šobrīd jaunajā loģistikas centrā "Omniva" īrē 4600 kvadrātmetru lielas telpas, no tiem 3900 kvadrātmetri atvēlēti noliktavai un šķirošanas centram, savukārt pārējās telpas – birojam.

Tādējādi "Omniva" spēs veikt nepārtrauktu sūtījumu apstrādi, arī palielinoties to skaitam. Jaunā iekārta ļauj arī samazināt šķirošanas kļūdu skaitu divas reizes – no 0,03% līdz 0,015%. Automatizētā šķirošanas iekārta stundas laikā spēj apstrādāt līdz pat 2500 sūtījumu. Sūtījums pa 80 m garu iekārtu virzās ar ātrumu 1,6 m/s un no starta līdz finišam nonāk nepilnā minūtē.