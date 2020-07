Darbu atsāk Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle

No 2020. gada 30. jūlija Rīgas Motormuzeja Bauskas ekspozīcija apmeklētājiem atvērta no trešdienas līdz svētdienai no 10:00 līdz 18:00. Muzejā skatāma pastāvīgā ekspozīcija ar vairāk nekā 50 vēsturiskajiem spēkratiem, kā arī izstāde “Daudzveidīgais RAF”.