"Baltcom" iegādāsies telekomunikāciju uzņēmumu "Mīts LV"

Jau vēstīts, ka 2019.gadā "Baltcom" strādāja ar 17, 713 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi saruka 3,1 reizi un bija 620 565 eiro. Tostarp "Baltcom" ieņēmumi no televīzijas un interneta pakalpojumiem veidoja 16,457 miljonus eiro, no fiksētiem un mobiliem telefonsakariem - 624 156 eiro, no elektrības pārdošanas - 335 944 eiro, savukārt no citiem pakalpojumiem - 295 634 eiro.