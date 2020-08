Drons mammas lomā: Izraēlas armija glābj grifa mazuli

Sākumā viss bija lieliski - vecāki labi tika galā ar saviem pienākumiem atvases barošanā, lauvas tiesu no kuras uzņēmās māte. Diemžēl marta sākumā mātīte gāja bojā, ieskrienot augstsprieguma vados. Šai brīdi kļuva skaidrs, ka jaunā putna dzīvība ir briesmās - tas varēja nokrist no klints, tēviņš varēja pārtraukt to barot vai vienkārši izgrūst no ligzdas.