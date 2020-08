Vai lauksaimnieki tiešmaksājumos saņems mazāk?

“Ja tu dzīvo, apkop kaut kādu divu, trīs vai četru hektāru platību, turklāt tev tur nav obligāti jāražo, tu par to saņemsi naudu. Šādiem mērķiem mums ir jānovirza no šīs tiešmaksājumu aploksnes 200 miljoni.”

ZM norāda,– lai gan iepriekš diskutēts, ka mazās saimniecības varētu saņemt maksājumu no 700 līdz 1250 eiro, kas kopā izmaksātu 204 miljonus, pret to iebilduši lauksaimnieki. Tāpēc būšot pieejams atbalsts no 500 līdz 1050 eiro apmērā – kopā 151 miljons eiro.