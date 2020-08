Samsung prezentē jauno Galaxy Note20 sēriju un vēl četras jaudīgas ierīces

Sērijai ir divas versijas: Galaxy Note20 Ultra, kas vairāk pielāgota tiem, kuri telefonu izmanto kā palīgu darbā, lai sasniegtu maksimālu produktivitāti un ātrumu, un Galaxy Note20, kas piemērota tiem, kuri ikdienā ne tikai regulāri strādā ar telefonu, bet arī izmanto to atpūtai, īpaši videospēļu spēlēšanai.

Galaxy Note20 sērijas telefoni ir ir aprīkoti ar līdz šim ātrāko pieejamo procesoru. Ierīces piedāvā progresīvas tehnoloģijas un savā klasē labāko mobilo telefonu lietojamību, nemainot Note sērijai raksturīgo dizainu. Pirmo reizi Galaxy Note20 sērijas Note20 Ultra telefons piedāvā Dynamic AMOLED 2X ekrānu ar mainīgu atsvaidzes ātrumu. Piemēram, ja lietotājs skatās filmu, ekrāns pielāgosies 34-60Hz atsvaidzes ātrumam, ja spēlēs videospēli – 120Hz. Telefonam ir ietilpīgs akumulators, kurš nav bieži un ilgi jālādē, jo 30 minūšu laikā tas no 0% tiek uzlādēts līdz pat 50%.

Strādā gudri, integrējot vairākas ierīces: Jaunos viedtālruņus ir iespējams savienot ar datoru, izmantojot Link To Windows funkciju. Telefons automātiski savienojas ar datoru pēc noklusējuma, sniedzot ērtu pieeju tajā esošajām lietotnēm, piemēram, foto galerijai vai atgādinājumiem. Visi veiktie pieraksti ir pieejami un redzami vairākās lietotnēs, sinhronizējot Samsung Notes ar Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, To Do un Teams.