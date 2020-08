Festivāla laikā atļaus automašīnu novietošanu Brīvības gatvē

Automašīnu novietošana Brīvības gatvē tiks atļauta posmā un virzienā no tilta pār Juglas kanālu līdz Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, kā arī posmā un virzienā no Berģu ielas līdz tiltam pār Juglas kanālu.

"Mēs esam ārkārtīgi pagodināti, ka pirmā festivāla "Laivā" programmu piekrita papildināt arī virtuozā koklētāja Laima Jansone. Visi mākslinieki ir spilgti starpžanru mūzikas pārstāvji - "Dagamba" apvieno klasisko mūziku ar mūsdienu popmūzikai raksturīgām iezīmēm, "Tautumeitas" dara to pašu, tikai viņu fokuss ir uz etnomūziku, savukārt Laima Jansone savā kokles spēlē sintezē tradicionālo un laikmetīgo. Un kā jau festivālā, būs arī pārsteigumi," pauda festivāla idejas autors Valters Pūce.

Pasākuma organizatori, ņemot vērā norises neparasto formātu, aicina visus apmeklētājus ierasties savlaicīgi, lai izvairītos no drūzmēšanās. Festivāla teritorija būs atvērta no plkst.17, lai dotos izbraucienā pa Juglas ezeru un iestiprinātos festivāla ēdamzonā. Galvenā ieeja atradīsies Brīvdabas muzeja Rietumu vārtu tuvumā. Pasākuma norises dienā Brīvības gatves abās pusēs posmā starp Juglu un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju būs atļauts novietot automašīnas. Rīkotāji iesaka šo zonu izmantot apmeklētājiem, kuri laivas nomās no organizatoriem, tuvāk ieejai esošās autostāvvietas atstājot apmeklētājiem, kuri ieradīsies ar savām laivām.