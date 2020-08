Nekustamā īpašuma attīstītāju "balto karogu akcijai" pievienojušies vairāk nekā 50 īpašumi

Minot biroju ēku piemērus, Vanags sacīja, ka "Blaumaņa centram" NĪN var pieaugt no 53 000 eiro gadā līdz 184 000 eiro gadā, "Place Eleven" - no 137 000 eiro līdz 350 000 eiro gadā, biroju centram "Teodors" Jaunajā Teikā - no 74 000 eiro līdz 223 000 eiro gadā, bet "Z-Towers" - no 375 000 eiro līdz 1,9 miljoniem eiro gadā.