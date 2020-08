Kā ātri notīrīt automašīnu

Pitstop Extra Cleaner sērijā ir divi šādi līdzekļi. Premium jeb stipras iedarbības tīrīšanas līdzeklis sarkanā krāsā un gaišas krāsas Heavy Duty ar ļoti stipru iedarbību. Abos gadījumos nepieciešams iepazīties ar lietošanas instrukciju, jo līdzekļi ir patiešām spēcīgi. Heavy Duty pat apzīmēts kā „sārmains”, jo izstrādāts ieēdušos netīrumu notīrīšanai bez beršanas, tikai nomazgāšanai ar ūdens strūklu. Extra Cleaner nebojā krāsotas virmas, plastmasas, stikla, tekstila un gumijas detaļas. Ziemas periodā to iesaka riteņu disku un apakšējo virsbūves daļu pirmapstrādei pirms došanās automazgātavā.

Ja Pitstop priekšmazgātāju iepakojums drīzāk paredzēts autokosmētikas lietošanai mājās vai darbnīcā, Turtle Wax Bug & Tar ir tipisks "avārijas" līdzeklis, ar kuru ātri apstrādāt putnu atstātus traipus vai bituma svītras, kas "salasītas" ceļa remonta posmā. Tālredzīgāki autobraucēji Bug & Tar parasti vadā līdzi automašīnā. Nosaukums sola atbrīvošanos ne vien no kukaiņu, bet arī darvas traipiem, kas ir ārkārtīgi noturīgi.

Bug & Tar Remover satur ļoti spēcīgu mazgāšanas līdzekļu kompleksu, kas, saskaroties ar virsmu, kļūst par gēlu. Agregātstāvokļa maiņa nepieciešama tāpēc, lai līdzeklis nenotecētu no virsmas un iesūktos traipā, to atmiekšķējot. Bug & Tar pēc uzsmidzināšanas vajadzētu ļaut apmēram minūti iedarboties, bet pēc tam notīrīt traipu ar salveti vai drānu. Ja netīrumi stipri iekaltuši, tos ieteicams apstrādāt vairākas reizes, taču netīro vietu nedrīkst berzt. Putnu izkārnījumi nereti satur asas augu sēklas un sīkus akmentiņus, kas var sabojāt krāsojumu.

Mitrās jeb piesūcinātās salvetes autokosmētikā galvenokārt tiek izmantotas salona detaļu vai stiklu tīrīšanai. Armor All Express Wash & Wax salvetes ir ātrs risinājums automašīnas virsbūves notīrīšanai bez ūdens. Salvetes piešķir autovadītājam brīvu izvēli, kad un kur tīrīt savu automašīnu. Tās piemērotas atsevišķu netīru vietu vai viegli netīras visas automašīnas tīrīšanai. Ja auto nav mazgāts ilgāku laiku, un braucis pa putekļainiem vai dubļainiem ceļiem, tad ātrā metode ar jaunajām salvetēm tomēr aizstājama ar kārtīgu mazgāšanu.

Citādi ne pārāk netīras automašīnas notīrīšana ar Armor All Express Wash & Wax Wipes aizņem ne vairāk par desmit minūtēm. Salvetes virsbūvei ir lielākas nekā salonam paredzētās, tāpēc ar vienu divpadsmit salvešu iepakojumu iespējams notīrīt līdz pat četrām automašīnām. Sauso virsbūves tīrīšanu parasti neiesaka krāsojuma sabojāšanas riska dēļ, taču Armor All salvešu ražošanā izmantotā Safe lift tehnoloģija nodrošina abrazīvo netīrumu izcelšanu un ieslēgšanu salvetē, tāpēc tās auto krāsu neskrāpē. Armor All Express Wash & Wax Wipes satur silikonu, kas nodrošina īstam vaskojumam līdzīgu, spožu pārklājumu.