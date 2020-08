Trīs viltības, kas piešķirs tomātiem izteiksmīgu garšu

Atceries, ka ne pārāk zaļi un arī ne pārāk nobrieduši tomāti būs divas galējības, kuras nevajadzētu pieļaut. Kad dodies novākt tomātus, paļaujies uz tausti nevis redzi. Viegli saķer tomātu ar pirkstu galiem un viegli tam uzspied. Ja tomāts ir mīksts - tas būs pārgatavojies un to nāksies upurēt sulām vai pastas mērcēm, ja tomāts vēl ir ciets - to vēl var atstāt nenoplūktu dažas dienas. Ideāli nogatavojies tomāts ir ieguvis piesātināti sarkanu vai oranžu krāsu, atkarībā no šķirnes, bet to paspiežot, tas ir nedaudz paciets.