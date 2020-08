"Kam mums alga, ja mūs tāpat piekaus?" jeb kā notika protesti lielākajos Baltkrievijas uzņēmumos

Ceturtdien viens no pamanāmākajiem protesta pasākumiem notika vienā no lielākajiem Baltkrievijas uzņēmumiem – smagās tehnikas rūpnīcā “BelAz”, kas atrodas Žodinā, netālu no Minskas. Kā vēsta TUT.BY, ap pusdienas laiku strādnieki izgāja pa galvenajām rūpnīcas durvīm, un līdz ar viņiem uz sarunām iznāca arī uzņēmuma vadība. Uz šo sapulci ieradās arī Žodinas mērs Dmitrijs Zablockis.