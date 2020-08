Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība pieaug par 30 miljardiem eiro

Sākotnēji bija plānots, ka jaunās kadastrālās vērtības stāsies spēkā ar 2022.gadu. Tomēr apstiprināšanai valdībā šis dokuments vēl nav sūtīts, jo nav skaidrības par nodokļu maksājumiem, kas ir atkarīgi no kadastrālajām vērtībām. No kadastrālās vērtības aprēķina ne vien nekustamā īpašuma nodokli, bet arī dažādas nodevas, arī nomas maksas, cenu īpašuma atsavināšanas gadījumā un citus maksājumus (dažādos normatīvajos aktos ir ap 30 dažādiem mērķiem). Savukārt pašvaldībām, kuras iekasē šo nodokli, viens no izlietojuma mērķiem ir publiskās infrastruktūras uzturēšana.

Zemnieks pauž sarūgtinājumu par to, ka pie viņa graudu noliktavas ved pašvaldības ceļš, uz kura jau pārdesmit gadu stāv 10 tonnu kravnesības ierobežojums. Tas nozīmē, ka likumīgā ceļā viņš nemaz graudus no noliktavas uz ostu nevar aizvest. Uz lūgumiem noņemt zīmi un savest kārtībā ceļu, pašvaldība neatsaucas. “Kad mašīnas sāka grimt, tad, apaļos skaitļos, kādu tūkstoti ieguldīju, no karjera savedu šķembas, šogad otru koplietošanas ceļu sataisīju, jo man ar traktoriem ir jābrauc un jāved šī raža no laukiem,” saka Liepa.