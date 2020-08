Pilnīgi visi jūras velšu paraugi jaunā pētījumā izrādās piesārņoti ar mikroplastmasu

Lai arī plastmasa nav radīta, lai cilvēki to lietotu uzturā, tomēr mēs esam spiesti to darīt. Sīkas šī sintētiskā polimēra daļiņas atrodas gaisā, ko elpojam, pārtikā un ūdenī, tāpēc izvairīties no tām ir teju neiespējami.