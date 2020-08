Kas saimniekos Rīgā? Mēra kandidātu debates

Rīgas domes vēlēšanas notiks 29.augustā. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Iepriekšējās balsošanas dienas būs trešdiena, ceturtdiena un piektdiena pirms vēlēšanu dienas. Trešdien, 26. augustā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16, bet piektdien, 28.augustā - no plkst.12 līdz 20.