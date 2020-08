Zinātāji iesaka - pirms pērc jaunu auto, vismaz iesēdies tajā

Nepieciešamība vadītāju apgādāt ar visu viņam nepieciešamo informāciju, tai pašā laikā nodrošinot viņam piekļuvi visām modernajos auto iekļautajām atbalsta sistēmām, šajā digitalizācijas laikmetā nav viegls uzdevums, tā ir sarežģīta mīkla. Lai to atrisinātu, ražotāji var izmantot un arī izmanto dažādus instrumentus. Piemēram, amerikāņu Tesla Motors, atšķirībā no vairuma citu autoražotāju, priekšējā paneļa centrālo skārienekrānu savos Model S un Model X iebūvējuši vertikālā pozīcijā. Lai arī netipisks, šāds risinājums ir loģisks, jo tā tiek pasniegts vairāk informācijas un, ja cilvēks ir draugos ar viedtālruni, viņam to ir vieglāk uztvert. Šādam ekrānam gan ir arī daži negatīvie aspekti, un galvenais no tiem ir spēja novērst autovadītāja uzmanību no ceļa un auto vadīšanas. Franču Peugeot savos jaunākās paaudzes automobiļos, piemēram, pilsētas modelī 208 un kompaktklases krosoverā 2008 autovadītāja darba vietu būvē un iekārto, balstoties uz i-Cockpit filosofiju.