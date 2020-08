Padomju laikos iestrēgušais režīms neļauj Baltkrievijai saņemt miljardiem vērtas investīcijas

Lukašenko negatīvo attieksmi pret sevi varēja izjust, uzstājoties ar uzrunu valstij piederošajā Minskas autovilcēju rūpnīcā.

Uzrunas laikā sanākušie strādnieki skandināja tādus saukļus kā “Melis!” un “Ej prom!” Neraugoties uz to, Lukašenko paziņoja, ka nekādu jaunu vēlēšanu nebūs, un cilvēkiem vienkārši ir jābūt pacietīgiem.

Lukašenko pie varas Baltkrievijā ir jau 26 gadus, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Baltkrievijai ir lielas problēmas ar investīciju piesaisti. Šajā laikā viņš šo postpadomju valsti ir vadījis tā, it kā Padomju savienība nekad nebūtu sabrukusi un pastāvētu vēl šodien – viņš pastāvīgi ir noraidījis Rietumu liberalizācijas mēģinājumus, un, līdz ar to, valstij pieder daudzi uzņēmumi, kas sastāda ap 70% no valsts ekonomikas.

Tomēr, laikam ejot, situācija mainās. Lielo valsts uzņēmumu darbinieku lēmums nostāties pret Lukašenko ir bijis pagrieziena punkts pret Lukašenko vērstajos protestos, kas sākās pēc viņa uzvaras vēlēšanās, kas nebija godīgas. Ja Lukašenko tiešām zaudēs savu varu, tad valsts uzņēmumu darbinieku nākotne būs ļoti neskaidra.

Daudzi no Baltkrievijas uzņēmumiem strādā ar novecojušām metodēm, tie nav rentabli, un to modernizācijai ir nepieciešami ļoti lieli līdzekļi, kas, visticamāk, vienkārši neatmaksātos. Līdz ar to privātie investori nemaz nevēlas ieguldīt savu naudu Baltkrievijā, kamēr pie varas ir pastāvošais režīms.

“Belneftehim” ir valsts naftas pārstrādes rūpnīca, kas eksportē vairāk nekā septiņus miljardus dolāru vērtus naftas produktus uz vairāk nekā 70 valstīm. Tā ir ļoti kritiska daļa no infrastruktūras, kas nodrošina naftas piegādi no Krievijas uz Eiropu.

Valstij piederošais uzņēmums “Belaruskali”, kas ražo piekto daļu no kālija karbonāta krājumiem visā pasaulē, ik gadu eksportē preces 2,75 miljardu dolāru vērtībā. “Belaz” ir viens no pasaulē lielākajiem ogļraktuvju ekipējuma un mašīnu būves uzņēmumiem, tāpat valsts ir viena no nozīmīgākajām piena eksportētājām pasaulē.

Rietumu investori labprāt pievērstu uzmanību Baltkrievijai, taču – šai valstij ir divi milzīgi konkurenti – tā ir Krievija un Ķīna.

Maskavai ir izdevīgi, ka Baltkrievijā pastāv draudzīgais Lukašenko režīms, kam piegādāt ļoti lētas enerģijas izejvielas. Minskai arī tas ir izdevīgi. Tikmēr, cieša saikne starp divām valstīm liecina to, ka daudzi Krievijas uzņēmumi pilnībā paļaujas uz Baltkrievijas valsts uzņēmumiem.

Ja Baltkrievijā notiks varas maiņa, Krievijas investoriem šajā gadījumā būs priekšroka, jo potenciāli jaunajai valdībai noteikti būs nepieciešams kapitāls, lai uzturētu ražošanas sektoru.

Tajā pašā laikā Ķīna jau ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem investoriem Baltkrievijā, kas sevi ir nodēvējusi par “tiltu starp Krieviju un Eiropu”, cerībā, ka tai izdosies savienot arī Ķīnas un Eiropas infrastruktūras.