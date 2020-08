Čehijas alus darīšanas nozare piedzīvo Covid-19 krīzes radītas "paģiras"

Kā vēsta “Euronews”, karantīnas laikā no marta līdz maijam Čehijas alus brūvēšanas sektora ieņēmumi kritās par teju 180 miljoniem eiro, jo kopumā tika pārdoti par 55% mazāk dzērienu, nekā gadu iepriekš. Kopumā netika pārdoti vairāk nekā 72,8 miljoni litru alus, kas alus brūvēšanas industrijai ir smags trieciens. Nozīmīgu kritumu ir radījis pieprasījumu kritums no bāriem un restorāniem, kas bijuši slēgti, vai strādājuši ar ierobežojumiem.

Taču arī krīzes laikos kompānijai ir izdevies laist klajā jaunu alus šķirni, kas ir izpelnījusies uzslavas no alus kritiķiem. Tāpat izvēlei pievienoti vairāki jauni produkti – sākot no amerikāņu gaišā eila, beidzot ar Bavārijas stila alu. Līdz ar to uzņēmums cer, ka no Covid-19 krīzes izdosies iziet ar salīdzinoši nelieliem zaudējumiem.