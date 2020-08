Lai neuzrautu gaisā sīkas šķembas, aicina ievērot ātruma ierobežojumus uz reģionālajiem autoceļiem

Kā informēja VSIA "Latvijas Valsts veļi" Komunikācijas daļā, valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona un daudzviet uz reģionālajiem autoceļiem visā valstī notiek seguma atjaunošana ar virsmas apstrādes metodi. Šajos posmos ir būtiski nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu - 50 kilometri stundā (km/h). Pretējā gadījumā gaisā uzrautās sīkšķembas var trāpīt pretī braucoša auto stiklos, brīdina LVC, norādot, ka šie remonta posmi nav gari un jau pēc nedēļas liekās, pie seguma nepielipušās šķembas no ceļa virsmas tiek savāktas.

Uz autoceļa Jēkabpils-Ludza (A12) posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem pie Rēzeknes ir četri ar luksoforiem regulēti posmi, un, lai tos izbrauktu, var būt nepieciešamas 45 minūtes.

Būvdarbi turpinās arī vairākos Daugavpils šosejas (A6) posmos. Posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no brauktuves divām joslām Rīgas virzienā. Posmā pie Pļaviņām starp abiem rotācijas apļiem ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, un trīs kilometru posms prasa 15 minūtes ceļā. Turklāt tieši šodien sākas seguma atjaunošanas būvdarbi arī 13 kilometru garā posmā no Līvāniem Daugavpils virzienā.