Spānijas "Cointer Concesiones" apstrīdējis Ķekavas apvedceļa iepirkuma rezultātus

Sūdzībā uzņēmums norādījis uz valsts kapitālsabiedrības dalību "Kekava ABT" sastāvā un iespējamām problēmām Ķekavas apvedceļa projektam nodrošināt ārpusbilances uzskaites statusu, kas ir viens no priekšnoteikumiem projekta realizācijai. Lai projektu definētu kā ārpusbilances uzskaites principam atbilstošu, ir jānodrošina, ka būtiskāko daļu risku, kas saistīta ar projekta īstenošanu, tas ir, projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un finansēšanu, uzņemas privātais partneris.

Tāpat uzņēmums vēlas pārliecināties, vai VAS "Latvijas valsts ceļi" minētā cenu starpība abu pretendentu piedāvājumos neveidojas, dažādi interpretējot "Latvijas valsts ceļu" izvirzītās prasības, īpaši tās, kuras attiecas uz ceļa lietotāju drošību, būvniecības kvalitāti, apvedceļa tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti un aprēķiniem. Līdz ar to "Cointer" lūdzis IUB pārbaudīt "Kekava ABT" piedāvājumā iekļautos risinājumus, lai nodrošinātu to, ka abi piedāvājumi ir salīdzināmi un cenu starpība neveidojas, pieļaujot atkāpes no spēkā esošajiem iepirkuma dokumentiem, būvniecības standartiem un normatīviem.